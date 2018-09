Doppio incendio a veicoli nella notte

Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Busto Arsizio-Gallarate, chiamati per due distinti incendi che hanno coinvolto veicoli fermi.

(foto d’archivio)

Il primo episodio è avvenuto a Busto Arsizio, nella zona al confine con Magnago, intorno alle 21.30. A bruciare era una monovolume Ulysse che si trovava in strada. Si trattava di un mezzo usato dal parcheggio a lunga sosta finito quest’estate nel centro delle polemiche per le auto dei viaggiatori “perse” e riconsegnate con enormi ritardi. Sul posto è intervenuta anche una Volante della Polizia. S’indaga sulle cause dell’incendio, dal momento che il mezzo era fermo da giorni.

Nel cuore della notte, invece, l’intervento in via Passo Valles, nel rione di Cajello di Gallarate, quasi al confine con Premezzo. I vigili del fuoco, intervenuti con autopompa, hanno lavorato per mezzora circa, dalle 3.45, per spegnere il veicolo in fiamme e mettere in sicurezza l’area. Anche in questo caso l’incendio ha riguardato un veicolo fermo da tempo, s’indaga sulle cause.