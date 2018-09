Doppio test “da Serie A” per la Openjobmetis

Il Trofeo Lombardia è uno degli appuntamenti classici del precampionato della Pallacanestro Varese. Il torneo, rinato alcuni anni fa dopo le grandi edizioni ai tempi della Ignis, si disputa al PalaDesio grazie all’organizzazione della società locale (l’Aurora, il cui coach è Fabrizio Frates).

La Openjobmetis si presenterà in Brianza senza Aleksa Avramovic, impegnato con la Serbia per le qualificazioni mondiali, ma ritroverà Pablo Bertone: la guardia argentina aveva sofferto di un problema alla caviglia nel primo quarto dell’amichevole con Tortona (in alto l’MVP Tambone – foto Ossola/Pall.Va) ma sarà regolarmente in campo a Desio.

Una buona notizia per Caja, evidentemente di cattivo umore dopo la partita di mercoledì scorso per il guaio occorso all’ex pesarese. Per dare una mano ci sarà comunque anche Stefano Borsato, 32enne guardia trevigiana dalla lunga militanza in A2 (ultima stagione a Siena), aggregato a Varese proprio per sopperire all’assenza di Avramovic. Borsato aveva già svolto questa funzione nell’estate del 2016, disputando alcune amichevoli in biancorosso.

Al “Lombardia” i biancorossi disputeranno la semifinale alle ore 19 contro la Dolomiti Energia Trento, novità extraterritoriale per un torneo da sempre dedicato alle squadre della regione. I bianconeri di Buscaglia dovranno fare a meno di diversi giocatori (Flaccadori, Pascolo, Beto Gomes, Hogue e Marble, a quanto pare) ma restano formazione di spessore. Sull’altro lato del tabellone di Serie A (è previsto anche un torneo per squadre di B) ci sono invece la Red October Cantù e la Vanoli Cremona che si sfideranno sabato alle 21. Finali in programma domenica alle 16 (terzo posto) e alle 20.

“LOMBARDIA” DONNE

Si disputa invece a Crema la “Coppa Lombardia” per squadre femminili che sarà il primo impegno precampionato per la SCS Varese. Oltre alle biancorosse ci saranno Sanga Milano, Costa Masnaga, Carugate, Crema e Albino. Primo impegno della squadra di Ferri sabato 8 alle 19,30 contro le padroni di casa. La formula prevede due gironi all’italiana con tre squadre ciascuno e torneo articolato su due fine settimana. Sabato 15 Varese-Sanga, domenica 16 le finali a Costa Masnaga.