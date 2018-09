“Da Dozio intervento irrispettoso, i samaratesi non hanno bisogno di lezioni”

«È stato un intervento veramente irrispettoso». Non nasconde una certa irritazione, l’assessore Enrico Puricelli, per i rilievi arrivati da Cardano al Campo, dal giovane consigliere di maggioranza (Pd) Stefano Dozio, sul tema dell’illuminazione pubblica.

«Nessuno può venire a dire ai samaratesi, che siano di centrodestra o di centrosinistra, come amministrare» dice Puricelli, dando voce a qualche malumore che non è solo della maggioranza di centrodestra, a Samarate, espresso anche sui social come la Bacheca Civica Samarate o a mezzavoce.

Il consigliere Pd cardanese Dozio aveva sottolineato il diverso stato di avanzamento dei progetti di rinnovo dell’illuminazione pubblica: una risposta alla Lega di Cardano al Campo, che però aveva finito per coinvolgere anche Samarate, nel confronto tra Comuni amministrati dal carroccio (dove i progetti sono ancora in via di definizione) e Comuni a guida centrosinistra (dove si inizia a vedere i risultati, anche se un buon avanzamento c’è anche in altri Comuni a guida civica).

In ogni caso, a Samarate non l’hanno presa benissimo, a partire – ma non solo – dalla giunta Tarantino. «Mi ha dato molto fastidio, veramente irrispettoso quello che ha fatto: è la prima volta che succede». E Puricelli la butta anche sull’ironico: «Potrei dire: Cardano ha bisogno delle luci per illuminare le strade che sono messe come sono messe, mentre Samarate non ha bisogno di luci perché le strade sono sistemate», dice alludendo agli interventi recenti di riasfaltatura, di cui molto si è parlato.

Vabbè, ma al di là delle schermaglie tra amministratori samaratesi e cardanesi, il progetto di rinnovo dell’illuminazione pubblica come è messo? «Lunedì pomeriggio ci ritroveremo con i tre Comuni» aggiorna Puricelli. I tre enti locali oggi coinvolti sono Samarate, Ferno e Lonate Pozzolo: «C’è da verificare se il bando Luce 3 di Consip è ancora attivo e se ci sono ancora fondi. I tre Comuni sono comunque intenzionati a procedere attraverso bando Consip: se dovessimo aderire a Luce 3, in primavera si partirebbe. Se invece i fondi fossero esauriti aderiremo al bando Luce 4, che però deve ancora uscire, sarebbe più lungo.

A prescindere da questo, Puricelli garantisce comunque un intervento di manutenzione sugli impianti guasti segnalati dal Pd (samaratese): «Se dopo lunedì ci fossero ancora incertezze sui tempi, sostituiremo i 40 lampioni spenti a nostre spese».