Due auto si scontrano e ne danneggiano tre parcheggiate

Un incidente c’è stato questa mattina in via Castelfidardo a Cardano al Campo. È successo alle 8.30 quando due auto si sono scontrate coinvolgendo anche alcune auto in sosta.

Galleria fotografica Incidente a Cardano al Campo 3 di 3

Le due auto avevano a bordo un uomo di 43 e uno di 72, rimasti leggermente feriti. Nello scontro sono state colpite anche tre auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali che hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.