Eccellenza: Busto 81 a Cassano, Verbano in casa

Terza giornata di campionato per i campionati di Eccellenza e Promozione. Nel piano più alto fari puntati su Venegono Superiore, dove saranno di fronte Varesina e Varese. In Promozione l’anticipo (sabato 22 settembre ore 21.00) mette di fronte il Cob 91 e l’Fbc Saronno. Per il resto, tutti in campo domenica 23 settembre alle 15.30.

ECCELLENZA

La gara più attesa sarà lo scontro tra Varesina e Varese. L’Alcione, primo in classifica con sei punti, attende la Sestese mentre il Busto 81 cercherà i tre punti a Cassano Magnago contro l’Union Villa. Impegno interno per il Verbano contro l’Accademia Pavese, scontro tutto neroverde a Castano Primo tra Castanese e Castellanzese. Il Legnano sarà ospite del Ferrera Erbognone, mentre il Fenegrò tra le mura amiche attenderà l’Ardor Lazzate. Chiude il quadro la sfida tra Vigevano e Mariano.

CLASSIFICA: Alcione 6; Accademia Pavese, Sestese, Varese, Legnano, Castellanzese, Busto 81 4; Union Villa Cassano, Verbano, Ardor Lazzate 3; Fenegrò, Varesina, Vigevano 1; Mariano, Ferrera Erbognone, Castanese 0.

PROMOZIONE

Si parte sabato con l’anticipo serale tra una delle prime in classifica, il Cob 91, contro l’Fbc Saronno. Le altre squadre a punteggio pieno, proveranno a tenere il passo netto: il Morazzone in casa contro la Base 96, la Vergiatese a Lentate e la Besnatese a Guanzate. Bella sfida a Rho tra Rhodense e Gavirate, Uboldese e Fagnano cercheranno invece i primi punti stagionali contro, rispettivamente, Universal Solaro e Olimpia. Chiude la giornata la gara tra Meda e Muggiò.