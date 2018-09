Tutto esaurito per l’open day alla base dell’elisoccorso

Tutto esaurito in poche ore. Lla quarta edizione dell’open day della Base Elisoccorso e del 118 a Villa Guardia (Co), in programma sabato 29 settembre, ha già completato i posti disponibili.

Sono state oltre 800 le richieste di prenotazione arrivate nel giro di un giorno dal lancio dell’iniziativa.

Areu e Asst Lariana danno l’appuntamento alla prossima edizione e ringraziano tutti per l’interesse dimostrato nei confronti dell’iniziativa