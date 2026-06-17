Incidente a un camion sull’autostrada tra Solbiate e Castronno, A8 chiusa per un’ora e mezza
È avvenuto alle 21.30 di mercoledì sera, impegnati vigili del fuoco e 118. Un ferito
Grave incidente stradale lungo l’autostrada A8 tra Solbiate Arno e Castronno: la carreggiata direzione Varese dell’A8 è stata chiusa per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso nel tratto in questione, all’altezza dell’abitato di Cascine Maggio.
L’allarme è scattato alle 21.30, sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.
Secondo le prime informazioni risulta coinvolto solo un mezzo pesante. Risulta ferita una sola persona, un uomo di 28 anni, trasportato poi all’ospedale di Circolo in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi significativi ma non in immediato pericolo di vita.
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