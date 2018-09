Etchegoyen parte col piede giusto, Vegnaduzzo ancora indietro

VARESINA

Vaccarecci 7 – Sempre attento, specie su Etchegoyen

Menga 6 – Regge l’urto con i compagni

Albizzati 7 – Baluardo nell’area rossoblu, anche con le cattive quando è necessario

Boni 7 – Categoria superiore, lo fa subito notare

(Tino sv)

Barni 5 – Il più in difficoltà, contro Scaramuzza

(Morello sv)

Martinoia 6 – Maratoneta del lavoro oscuro

Mantovani 6 – Sprazzi ottimi, ma anche pause

Taino 6 – L’esperienza lo aiuta, suo l’assist dell’1-0

Broggi 6,5 – Primo tempo poco incisivo, poi gran gol

(Vitulli sv)

Franzese 6,5 – Nel posto giusto al momento giusto

(Bianconi 6 – Esordio senza fronzoli),

Cargiolli 6 – Ci prova, ma sfonda poco

(Segalini sv)

VARESE

Scapolo 6 – Senza colpe sui gol, per il resto non trema.

Lonardi 6 – Prova positiva, ma il primo gol nasce da un suo “buco”

Travaglini 5,5 – Vedi Lonardi: non male, anzi. Però in occasione delle reti ospiti ha qualcosa da farsi perdonare

Simonetto 6,5 – Una garanzia: fisico, tempismo e carisma. Nulla da dire

Bianchi 4 – E dai e dai, al terzo tentativo riesce a farsi buttare fuori. Urge pesante shampoo da chi di dovere

Conti 6,5 – Primo tempo di spessore, sempre nel cuore del gioco

(Vegnaduzzo 5 – Ci mette il fisico, ma fa tanta fatica contro Albizzati che ha esperienza e chili per fermarlo. Ancora molto indietro)

Gestra 5 – Benino fino al gol mangiato del possibile 1-1. Da lì in poi la sua partita si deteriora

Piqueti 6,5 – Prima con i nuovi compagni: mostra diversi numeri buoni anche se va in calando

(Mauro 6 – Benino da terzino: domenica toccherà a lui)

Lercara 5,5 – Non dispiace in avvio quando distribuisce il gioco, ma alla lunga manca di incisività

Scaramuzza 7 – Fino a che può accendere i reattori è un pericolo costante per la difesa rossoblu. Il migliore nell’arco delle tre partite.

(Etchegoyen 7 – Se il buongiorno si vede dal mattino, Domenicali ha un’altra ottima pedina a centrocampo)

Camara 6,5 – Gioca ovunque lo mettano, anche davanti alla difesa. Però è più decisivo in fascia che non da falso nueve

(Silla sv)