Fabio Ilacqua, quattro brani per Loredana Bertè

Quattro brani per Loredana Bertè. A colpire nel segno è ancora una volta Fabio Ilacqua, l’autore varesino che in questi anni è diventato popolare al grande pubblico per le sue collaborazioni con i “grandi” della musica.

E’ sua infatti, la famosissima “Occidentali’s Karma”, canzone che ha portato Francesco Gabbani a vincere il Festival di Sanremo nel 2017, così come “Amen” premiata l’anno precedente.

In seguito, Fabio Ilacqua, per tutti “Fabietto”, ha scritto anche dei brani per l’ultimo album Mina e Celentano mentre ora presenta quattro brani per Loredana Bertè. Questa mattina, venerdì 21 settembre, è uscito il primo dal titolo “Babilonia”.

Fabio Ilacqua scrive canzoni da sempre, vive a Sant’Ambrogio e ama coltivare la terra. Da sempre frequenta il Circolo di Casbeno, dove ultimamente ha trascorso una serata con l’amico e cantante Marco Mengoni.