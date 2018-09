Fontane musicali a Villa Toeplitz

(foto di Angela Boschiroli)

Nuovo (doppio) appuntamento per la rassegna “Fontane musicali“, la rassegna organizzata dalle Cantine Coopuf con il Collettivo Méliès, formato da Andrea Minidio, Stefano Bruni e Lele Pesce, e inserito in “Tempo d’estate nei quartieri”, rassegna organizzata in collaborazione con l’assessorato ai quartieri guidato da Francesca Strazzi.

I concerti sono in programma sabato 8 e domenica 9 settembre alle 18.30 nel Parco di Villa Toeplitz.