Gli eventi in Galleria Boragno tra settembre e ottobre

Si intensifica il calendario degli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com per i mesi di settembre e ottobre: mentre sta per prendere il via il Festival del Libro del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio e Valle Olona (primo appuntamento domenica 30 settembre ai Molini Marzoli con Aldo Cazzullo), anche la Galleria Boragno di via Milano 4 si prepara a ospitare una serie di interessanti appuntamenti per tutti i cittadini di Busto e non solo.

Di seguito il programma dettagliato:

Sabato 29 settembre alle 18 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra “Sogni, segni, tradizioni dell’arte aborigena australiana” di Ezio Pinciroli. L’autore, nato a Legnano nel 1947, è un artista a tutto tondo che dagli esordi nella pittura, avvenuti negli anni ‘70, è passato poi ad occuparsi anche di scultura, fotografia e letteratura, pubblicando anche alcuni romanzi. Nel corso della sua carriera ha attraversato diversi stili, dall’impressionismo all’astrattismo, fino ad avvicinarsi all’arte informale; in questa mostra raccoglie i suoi lavori ispirati alle peculiari espressioni artistiche degli aborigeni dell’Australia.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 7 ottobre nei seguenti orari: da martedì a venerdì 17-19.30; sabato e domenica 10-12.30 e 16.30-19.30. L’ingresso è gratuito.

Lunedì 15 ottobre si aprirà alla Galleria Boragno il ciclo di serate dedicato a Meditazione e scrittura, condotto da Sarah Pellizzari Rabolini (autrice, insegnante ed esperta di MBSR Mindfulness) e Gianluca Musazzi (massaggiatore olistico nazionale, velista per passione), entrambi allievi dell’Accademia Cei. Dopo il successo dell’appuntamento tenutosi nello scorso mese di giugno, la formula verrà riproposta per quattro serate, dedicate ad altrettante sedute di meditazione guidate da letture di maestri e poeti. L’obiettivo è giungere a una presa di consapevolezza che permetta di scrivere di sé in modo libero, emozionale e senza resistenze, uscendo dall’ “armatura” dei ruoli e delle convenzioni sociali.

I quattro incontri sono programmati il lunedì alle 20.30 nelle date del 15, 22 e 29 ottobre e 5 novembre. La partecipazione al ciclo di serate ha un costo complessivo di 100 euro a persona, comprensivi del libro “I quattro accordi” di Miguel Jr. Ruiz. Per ogni serata si consiglia di portare con sé un piccolo quaderno o diario, una penna, abbigliamento comodo e un cuscino.

Il corso è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti). Le iscrizioni possono essere effettuate presso la libreria o via mail all’indirizzo dimareediparole@gmail.com, oppure sulla pagina Facebook “Di Mare e di Parole” (https://www.facebook.com/dimareediparole/).