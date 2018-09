Da Hollywood agli spot, nuove riprese nel centro città

Nuove riprese nel centro di Como: la città farà da sfondo allo spot “Danissimo” di Danone, che andrà in onda in Russia.

La location scelta dai produttori è il Lago di Como, e lo spot sarà girato domani, giovedì e venerdì sulla Via Per Cernobbio a Como, poi a Villa Erba, a Cernobbio, a Menaggio e sulla SP 583 tra Bellagio e Lezzeno.

La produzione ha fatto sapere che “Como Lake” risulta un brand sempre più apprezzato a livello internazionale e quindi attrattivo per le grandi marche di qualunque settore, in questo caso alimentare. Il prodotto protagonista dello spot in particolare sarà presentato con una veste elegante, ed è il motivo per cui sono state scelte queste location.