JazzAltro chiude con il Guido Manusardi trio

Appuntamento con il Jazz per venerdì 28 settembre, alle ore 21, al MO.OM Hotel a Olgiate Olona (Via San Francesco 15 – Ingresso 15 euro, studenti e tesserati 10 euro – info management@abeatrecords.com).

JAZZaltro infatti, propone nella serata conclusiva del tour 2018 un grande evento di jazz internazionale con Guido Manusardi trio e ospiti il sassofonista Claudio Chiara e il relatore Luca Conti.

Guido Manusardi, baluardo del jazz italiano nel mondo, Gianni Cazzola (batteria) e Roberto Piccolo (contrabbasso) presenteranno dal vivo il nuovo disco in uscita per Abeat Records. Interverranno durante la serata il sassofonista Claudio Chiara e Luca Conti, direttore di Musica Jazz, per proporre alcuni standards del songbook americano introdotti da un excursus narrativo ad evidenziare alcune tappe significative del jazz. Una kermesse che diventa occasione di divulgazione.