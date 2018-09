La Openjobmetis batte Legnano con gli italiani protagonisti

Una sgambata positiva nel risultato e per il cammino programmato dalla società per arrivare pronti al campionato, ma da prendere assolutamente con le molle. La Openjobmetis batte in scioltezza Legnano (99-67) senza però ricevere indicazioni particolarmente importanti in ottica Serie A. Troppo il divario tra Varese, al completo, e una Axpo tutta nuova oltre che priva del play americano Raffa (anni fa alla Cimberio in precampionato) e dell’ala Benetti. Dopo un primo periodo in cui i padroni di casa hanno concesso molto all’attacco legnanese, la partita ha preso presto una piega tutta favorevole a Ferrero e soci.

Caja ha approfittato dell’impegno soft – più del previsto – per dare ampio spazio al secondo quintetto che peraltro lo ha ripagato nel modo migliore, visto che i “fatturati” degli italiani sono spesso stati superiori a quelli dei titolari. Non una gran notizia per questi ultimi – ad eccezione di Cain e Avramovic, sempre vivaci – Moore in particolare non ha inciso granché, sbagliando parecchi tiri e fornendo una regia sì sufficiente ma nulla più. Ancora in ritardo di condizione Archie, mentre Scrubb ha agito di sponda. Molto bene invece Ferrero, top scorer con 18, ma pure gli altri giocatori della panchina che dunque si candida ufficialmente a essere un’arma in più a favore dei biancorossi.

Ora alla Openjobmetis restano due impegni per terminare la lunga serie di partite di preparazione: nel fine settimana i biancorossi giocheranno il torneo di Cividale del Friuli contro Pistoia (semifinale, venerdì alle 19) e una tra Virtus Bologna e Udine. Poi una settimana abbondante di gestione in vista dell’esordio di domenica 7, a Masnago contro Brescia: un appuntamento atteso e ben più caldo del confronto – per pochi intimi – di questa sera con gli Knights.

LA PARTITA

Qualche sprint di Avramovic e 5 punti di Scrubb danno il primo break a Varese, subito suturato dalle triple di Legnano – 7/10 nel periodo, tre di London – che proprio con il tiro pesante resta ben in scia. Anche Natali, allora, colpisce da lontano e così il punteggio si gonfia fino al 29-27 della prima sirena.

La Openjobmetis riparte con maggiore attenzione in difesa e siglando un 7-0 di parziale nei primi 3’30”. Poi due perse di Archie e 4 punti di Berra riattivano la Axpo insieme a un gran numero di London (giro dorsale sul fondo e schiacciata). Tocca però a Ferrero con due bombe a spingere i padroni di casa sul +10 al 17′ che diventa 50-36 alla pausa lunga grazie a Cain (pur con qualche errorino).

Archie muove finalmente il proprio tabellino a inizio ripresa, con 5 punti che allontanano un piccolo tentativo di rimonta legnanese (due triple di Ferri). Poi è il momento di Tambone che colpisce due volte da lontano, confermando tutto quanto di buono mostrato nel corso del precampionato, tanto che Caja lo preferisce a lungo a Moore (63-44). Arrivati a +20 i biancorossi evitano di forzare ma trovano ugualmente conclusioni fluide e canestri ben costruiti. Avramovic ha cifre da top scorer che portano Varese avanti 81-58 al 30′.

Di nuovo Avramovic regala una perla – rubata, contropiede e schiacciata a ribadire una volta di più la sua eccellente condizione fisica nel cuore dell’ultimo periodo, quando cioè gli Knights perdono per falli il loro miglior uomo, London, uscito tra gli applausi di Masnago (18 punti). Caja può permettersi rotazioni ampie, tanto che Iannuzzi, Natali e Ferrero viaggiano in doppia cifra (il capitano nel finale diventa addirittura top scorer) mentre negli ultimi 3′ c’è spazio anche per il giovane Christian Gatto, dalla C Gold di Gallarate alla Serie A. Sfiorata quota 100 (99-67) tra gli applausi di un’Enerxenia Arena con più vuoti del previsto.

CAJA: “BENINO MA…”

Qualche tirata d’orecchie da parte di coach Attilio Caja non manca nel dopo gara. Il coach, tutto sommato contento della sgambata, sottolinea però anche cosa non va: «Nel primo quarto abbiamo concesso davvero troppo al loro attacco, anche se certe triple sono state segnate davvero da lunga distanza. Poi siamo migliorati sotto quell’aspetto ma secondo me in altre occasioni abbiamo fatto meglio sui due lati del campo. Altre volte però, a fronte di un gioco più fluido, non abbiamo avuto grandi percentuali, stasera abbiamo fatto meno bene, trovando solo a sprazzi i nostri ritmi, ma poi i tiri sono entrati con più profitto».