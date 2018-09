L’Autunno Cardanese e i circensi di Sbocciart per un weekend speciale

Città di Cardano, Pro Loco Cardano al Campo e Scuola di Circo Sbocc insieme per un weekend tutto speciale nella cittadina.

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 infatti il Festival di Teatro Urbano e Circo Contemporaneo (senza animali!) animerà le vie del centro storico, insieme agli stand e allo street food della tradizionale festa dell’Autunno Cardanese, saluto all’estate e apertura della nuova stagione.

«Entrambe sono iniziative volte alla valorizzazione del proprio territorio. Una utilizzandolo come palcoscenico, l’altra per esaltarne le peculiarità e la popolazione locale». L’evento è organizzato dalla Scuola di Circo Sbocc-l’arte che sboccia, la Pro Loco e il Comune di Cardano al Campo e l’importante contributo della Pasticceria Ore7.

Tra i moltissimi spettacoli di teatro contemporaneo, musicali e acrobatici ci sono anche l’imperdibile volo in mongolfiera (sabato 22) e la performance dell’equilibrista sospeso Sirio Izzo (domenica 23). Appuntamenti spettacolari, che però si aggiungono a un programma di spettacoli molto ricco, qui qui trovate maggiore informazioni. E ancora laboratori, artigianato, street food, giochi in piazza e condivisione di esperienze.

«Abbiamo deciso di proporre il viaggio in mongolfiera perché è in linea con lo spirito che ci siamo prefissati nel programmare questa iniziativa. Vogliamo rivolgere lo sguardo oltre l’orizzonte perché crediamo di poter far fare un salto di qualità al nostro Autunno Cardanese» dice Milena Melato, presidente della Pro Loco, al fianco di Luana Facchetti , “anima” di Sbocciart. «Quello con SbocciArt è un “matrimonio” originale, in cui si incrociano innovazione e tradizione, discipline tradizionali che guardano al futuro e sensibilità moderne che rivisitano il passato: un’unione nata dalla volontà di stare al passo con i cambiamenti e di promuovere la crescita sociale del territorio. Contaminare per crescere e far crescere la nostra città. Fare squadra per proporre alla comunità cardanese delle occasioni di socialità e aggregazione non convenzionali».