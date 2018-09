Le fotografie di Molinari al Bodini

Il Museo Bodini di Gemonio ospita da sabato 15 settembre la mostra di Roberto Molinari, nell’ambito del progetto sviluppato in diverse sedi “Obiettivo soggettivo” partito dalla Sala Veratti di Varese a cura di Debora Ferrari e Luca Traini.

L’esposizione di Gemonio si arricchisce di una sezione dedicata alle ambientazioni, dagli studi, ai luoghi di lavoro degli artisti. Una mostra, un libro, una conferenza vogliono svelare infatti al grande pubblico l’attività trentennale di un fotografo d’arte: Roberto Molinari (Gemonio, 1946-2017) che nella sua carriera ha seguito numerosi artisti nazionali e internazionali, nei propri atelier, alle mostre, in cantieri di lavoro sulle Alpi Apuane o nelle storiche fonderie lombarde. La fotografia come documento collettivo. Chi visita la mostra può ripercorrere più di trent’anni di arte varesina e non solo attraverso le figure dei protagonisti.

Al Museo Bodini anche una sezione inedita a sorpresa: le foto private che Molinari ha scattato a Samuele Arcangioli a Sesto Calende dopo che per 72 ore era rimasto isolato al Bottegone per la performance “I muri contro le mani” durante l’evento a Spazio Cesare da Sesto del 2016. Una saletta del museo è dedicata alle stampe di queste immagini segrete che Roberto aveva chiesto a Samuele di tener per un momento speciale. Una brochure dedicata sarà distribuita al pubblico durante la visita.

“Obiettivo soggettivo” è anche un libro in limited edition di TraRari TIPI edizioni, grande formato, 94 pagine a colori. Al Museo Bodini si terranno anche incontri prestigiosi come quello con Alinari di Firenze -partner di progetto come il comune di Gemonio- sulla fotografia, la sera del 22 settembre alle ore 21, con partecipazione da Firenze di Rita Scartoni e Muriel Prandato, responsabili Alinari, insieme ai curatori Ferrari e Traini e alla Direttrice del Museo Lara Treppiede.

Roberto Molinari

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 – Gemonio (VA)

www.museobodini.it

Inaugurazione sabato 15 settembre ore 18.00

Mostra aperta dal 16 settembre al 7 ottobre 2018

Sabato e domenica 10.30-12.30 / 15.00-18.00

Ingresso libero