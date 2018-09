Lipu Varese parteciperà a Nature Urbane

Sono due gli appuntamenti all’interno del Festival del paesaggio che in questi giorni e fino al prossimo weekend si tiene in città a cui parteciperà anche la Lipu, Lega italiana protezione uccelli.

Galleria fotografica La Lipu a Nature urbane 4 di 4

Sabato 29 settembre, dalle h 18.00-19.30 circa, ci sarà l’escursione dal titolo “PARCO ZANZI, CONOSCERE L’OASI VERDE SULLE RIVE DEL LAGO” : una visita guidata per scoprire tutti i segreti del contesto ambientale di uno dei parchi varesini più amati, il Parco Zanzi, sulle rive del Lago di Varese. I naturalisti della Lipu racconteranno le forme di vita animali e vegetali presenti, tra specie autoctone e varietà aliene, spiegando le caratteristiche dell’area e quanto sia prezioso il nostro bacino lacustre per le funzioni vitali che svolge.

Informazioni utili:

Ritrovo ore 18.00 al Lido della Schiranna

Abbigliamento consigliato: scarpe comode

Adatto a famiglie. In caso di maltempo l’escursione è annullata

Prenotazione obbligatoria (n. 25 persone max per visita) direttamente sul sito del festival nella sezione “Percorsi tra arte e natura”:

Domenica 30 settembre dalle 15.00 – 17.00 circa è invece la volta dell’incontro “EDIFICI BESTIALI: I NOSTRI COINQUILINI HANNO LE ALI!”. Esiste infatti un mondo di biodiversità che da secoli convive con noi nelle città, apportando molti benefici: rondini, rondoni, balestrucci e pipistrelli sono solo alcuni dei meravigliosi animali con cui condividiamo le nostre case, ed è grazie a loro che possiamo vivere in un ambiente sano, in virtù della loro dieta insettivora che consente di eliminare ogni anno migliaia di zanzare, mosche e insetti nocivi. Come possiamo proteggerli e favorirne la presenza senza inconvenienti? I naturalisti della Lipu spiegheranno quali azioni è possibile intraprendere per una buona convivenza, tra piccoli accorgimenti, nidi artificiali, vetrate anticollisione e altre informazioni utili.

Informazioni utili:

Evento aperto a tutti, adatto a famiglie

Informazioni: www.lipu-varese.it