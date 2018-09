L’ospedale va in piazza: controlli gratuiti domenica 7 ottobre

L’appuntamento è per domenica 7 ottobre, dalle 11:00 alle 17:30, in piazza Libertà, a Luino.

I cittadini interessati troveranno un team multidisciplinare composto da specialisti dell’Ospedale di Luino a loro disposizione per fare prevenzione mirata: internisti, cardiologi, diabetologi e pneumologi.

Chi vorrà, potrà sottoporsi a visite ed esami di prevenzione, dal calcolo dell’indice di massa corporea alla misurazione della pressione sanguina e della frequenza cardiaca, senza trascurare la valutazione della glicemia mediante spettro glucometro. Sarà inoltre possibile effettuare un elettrocardiogramma e, per i soggetti fumatori con eta’ superiore a 45 anni, la spirometria.

L’obiettivo è fare prevenzione, con la consapevolezza che essa rappresenta l’arma più efficace per ridurre l’incidenza delle patologie maggiormente frequenti nella popolazione , ovvero diabete, ipertensione arteriosa e broncopneumopatia cronica ostruttiva.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Medicina generale di Luino, diretta dal prof. Francesco Dentali, in collaborazione con il Comune di Luino e la Croce Rossa di Luino.

«Qualsiasi terapia può risultare inefficace o fallimentare – tiene a sottolineare il prof. Dentali – se non è abbinata ad uno stile di vita corretto, improntato su comportamenti salutari. È quindi molto importante conoscere il proprio stato di salute e le regole più importanti da rispettare per trattare bene il proprio organismo. Allo stesso tempo, con questa iniziativa vogliamo far sentire alla cittadinanza che l’ospedale di Luino è presente ed opera su molteplici fronti per offrire un servizio che possiamo definire a chilometro zero ma con specialisti competenti e sempre aggiornati».

«Questa iniziativa esprime bene la missione principale dell’Ospedale di Luino, – commenta il Direttore generale, Callisto Bravi – chiamato innanzitutto ad offrire risposta ai bisogni di salute del territorio».

«Ringrazio il prof. Dentali per questa iniziativa di grande sensibilità nei confronti della Città. -dichiara il Sindaco di Luino, Andrea Pellicini – L’ospedale è sempre stato il centro del dibattito politico e sociale della nostra comunità, ma è la prima volta che i medici vengono tra la gente per far conoscere gli importanti servizi che sono qualitativamente erogati presso il nostro nosocomio. Parteciperemo con entusiasmo».