“Miglior dirigente dell’anno”: la Fifa premia Beppe Marotta

Nuovo e prestigioso riconoscimento per il varesino più noto e importante nel mondo del calcio, Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato della Juventus, 61 anni, originario di Avigno, è stato premiato a Madrid come “Best Executive” – miglior dirigente – dalla Fifa.

La proclamazione è avvenuta nel corso della cerimonia organizzata per l’assegnazione del Fifa Best Player 2018, premio andato – come il Pallone d’Oro – a Luka Modric, regista del Real Madrid che quest’anno ha vinto la Champions e della Croazia finalista ai Mondiali.

Tra i dirigenti, Marotta ha preceduto proprio il dg del club madrileno, José Angel Sanchez. L’ennesimo scudetto consecutivo dei bianconeri (il settimo, tutti sotto la guida del dirigente varesino) e l’inatteso e clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo – proprio ai danni della Casa Blanca – sono stati i due motivi più importanti che hanno convinto la giuria a favore di Marotta, che intraprese giovanissimo questo mestiere nel Varese del – poi discusso – presidente Mario Colantuoni.

«Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la Juventus e la fiducia che mi ha dato il presidente nel 2010 – ha detto Marotta a margine della premiazione – Devo ringraziare tutti i miei collaboratori, la squadra invisibile che mi supporta».