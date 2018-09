Morosoccer, la solidarietà e il divertimento sconfiggono il maltempo

Nonostante il maltempo e il freddo autunnale la decima edizione di “Morosoccer, la sagra del calcio”, si è conclusa con un buon successo.

La voce più positiva nel bilancio della quattro giorni di festa, organizzata dall’Asd Bidone negli spazi dell’oratorio di Morosolo grazie alla collaborazione con la parrocchia di Sant’Ambrogio e la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, è quella della solidarietà: la lotteria ha portato proventi per 5500 euro per Il Millepiedi onlus, per il secondo anno consecutivo beneficiario del denaro raccolto dalla vendita dei biglietti: «Un risultato lusinghiero e che ci riempie di orgoglio», commenta Matteo Astuti, presidente del sodalizio sportivo. Anche il torneo di burraco pro Apd Vharese ha portato un ottimo risultato, con le donazioni che serviranno a coprire parte delle spese della società sportiva presieduta da Anna Sculli. (QUI I BIGLIETTI VINCENTI)

Il torneo di calcio, per il terzo anno intitolato alla memoria di Dante Parietti, è andato all’Orda Balorda di Carlo Bianchi, seconda la Gazzetta del Csi, terzo posto per il Riarma Caffè e quarta piazza per l’Happy Dog. Miglior giocatore Michele Cassani, miglior portiere Alessandro Gritti, capocannoniere Antony Ata. Il 3vs3 di basket è stato vinto (in un pomeriggio partito col sole e finito con la pioggia), dal team “arcobaleni e melanzane”. Bellissimo e partecipato il torneo dei bambini, un tocco di colore che per il secondo anno ha dato qualcosa in più a tutta la manifestazione. Saltato per diluvio universale il concerto country di venerdì (spostato a domenica, e nuovamente annullato), a far ballare e cantare ci hanno pensato i Bei Folki, un’altra piacevole conferma di Morosoccer.

La settima edizione del concorso per homebrewers “Malto Gradimento”, organizzato da Damiano Franzetti ed ospitato a Morosolo per la seconda edizione consecutiva, è stata vinta dalla birra NeroLatte realizzata dal gruppo “Birrai di mezzo” formato da Matteo Colombo, Fabio Mauri, Ivano Massari e Michele Palmeri. I vincitori realizzeranno la NeroLatte sull’impianto professionale del birrificio The Wall di Venegono Inferiore, primo premio che ormai da quattro anni è l’obiettivo dei tanti homebrewers della zona.

In tanti hanno potuto apprezzare i piatti preparati con cura e passione da chef Barba e dalla sua squadra di grigliatori: costine, picanha, stinchi e Pit Beef apprezzati da tutti, come le salamelle e tutte le altre pietanze messe a disposizione dalla cucina.

Gli organizzatori ringraziano chi ha dato una mano, prima, durante e dopo la festa. Questa edizione è ormai in archivio, è tempo di riposarsi un po’, godersi la festa del paese di Morosolo e pensare presto al prossimo “Morosoccer, la sagra del calcio”.