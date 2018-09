Nasce Unibeauty, il braccio cosmetico di Confapi

Per una associazione di rappresentanza come Confapi Varese, che tradizionalmente ha nel settore metalmeccanico e plastico il suo cuore pulsante, dar vita a una categoria nel campo della cosmetica è una bella sfida. Il battesimo di Unibeauty è avvenuto nella sede di Arcisate di Hsa, azienda leader nella produzione di cosmetici che esporta in più di 90 paesi nel mondo, con il contributo di alcune eccellenze del settore come Boss srl e Dorsi Academy, società che ha fatto della qualità della formazione la sua arma competitiva e vincente.

«Confapi ha circa 650 aziende associate – spiega Marco Tenaglia presidente dell’associazione datoriale varesina – molte delle quali appartenenti a settori tradizionali. Negli ultimi anni però c’è stata una crescita notevole nei servizi. Oggi nasce Unibeauty , la prima categoria in Italia nel settore della bellezza, con l’ambizione di estenderla alle altre territoriali per creare una categoria nazionale. Puntiamo ad avere numeri importanti per poter avere un contratto collettivo, con ricadute contrattuali sia livello locale che nazionale».

Secondo il Beauty Report 2018, il fatturato del settore è cresciuto dell’8% così come le esportazioni (+7,1%) per un valore di oltre 4 miliardi e mezzo di euro. La bilancia commerciale resta ampiamente positiva con 2.500 milioni di euro.

Unibeauty punta a rappresentare tutto ciò che rientra nel campo della bellezza e della cura del corpo: centri estetici, parrucchieri passando per il mondo delle palestre e delle spa fino, appunto, alla salute. «Bellezza, benessere e salute sono legati tra loro – conclude Tenaglia – È un mondo dalle potenzialità enormi perché i servizi alla persona negli anni sono cresciuti e continuano a crescere. Oggi probabilmente è una categoria che non è rappresentata o è spalmata su più che categorie. Unendo le forze potremo avere ottimi risultati».