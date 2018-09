A Nature Urbane una giornata con Slow Food

Venerdì 28 settembre è, in Nature Urbane, il giorno di Slow Food, per scoprire come il rapporto tra il paesaggio, la natura e il cibo è molto più stretto di quello che sembri.

La giornata comincia con una mattinata alla scoperta delle erbe selvatiche nei prati di Varese con la signora Mariuccia: il ritrovo è alle 10.00 al parcheggio di via Borghi.

Dalle 16 invece al Salone Estense si terrà “La tavola biodiversa … e sostenibile”, incontro-lezione realizzato in collaborazione con Condotta Slow Food della provincia di Varese e la “Palestra sensoriale: l’utilizzo dei cinque sensi alla scoperta del cibo di qualità”, un laboratorio dedicato ai bambini ma adatto a tutte le famiglie.