Oggi pomeriggio i funerali di Paolo Quattri

Si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna, nel rione Ceppine di Tradate, i funerali di Paolo Quattri, il diciottenne che lunedì notte è morto in un incidente stradale a Vedano Olona.

Attorno a mezzanotte il ragazzo stava percorrendo la strada che collega Vedano Olona a Venegono Superiore in sella alla sua moto, quando ha perso il controllo ed è uscito fuori strada, andando a sbattere contro un palo della luce. All’incidente ha assistito il fratello di Paolo, che seguiva a poca distanza su un’altra moto e che ha immediatamente dato l’allarme.

Inutili però i soccorsi, il ragazzo è deceduto durante il trasporto in ambulanza.

Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità tradatese, i tanti amici dello sfortunato giovane e della sua famiglia, i compagni di scuola e i compagni delle squadre di calcio di Tradate e Locate Varesino dove Paolo si era distinto per passione e capacità. La sua squadra – la FC Azzurra di Locate – oggi lo ricorda dedicandogli una foto sulla pagina Facebook: tutti i compagni abbracciati e una frase: “Paolo sempre con noi”

Colpita anche la comunità vedanese. Il drammatico incidente si è consumato in via per Venegono, poco prima del passaggio a livello, un tratto della Sp46 che secondo alcuni è pericoloso e richiederebbe interventi per ridurre la velocità.