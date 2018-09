Palpeggia donne al bagno dell’area check-in, arrestato

Doveva partire in serata in aereo, ma una volta in aeroporto ha perso inspiegabilmente il controllo, ha aggredito sessualmente le donne presenti ed è finito in carcere.

È successo all’aeroporto Milano Malpensa nel pomeriggio di lunedì, al piano check-in, protagonista un senegalese 39enne, regolare in Italia. L’uomo si è introdotto nell’area dei bagni riservati alle donne e ha palpeggiato donne e ragazzine.

Ne è nato un parapiglia, l’uomo è stato fermato da un addetto all sicurezza che l’ha “placcato” nel momento esatto in cui una pattuglia della Polaria stava arrivando sul posto. Gli agenti hanno appurato che il 39enne aveva scatenato il putiferio ai danni di diverse donne: tre di loro (una australiana, una tunisina e una finlandese, tutte viaggiatrici in partenza) hanno presentato poi denuncia.

L’uomo, una volta bloccato, è stato portato in ospedale a Gallarate, per valutare le sue condizioni mentali e l’eventuale necessità di applicare un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Lo psichiatra che l’ha visitato non ha ritenuto ci fossero gli estremi per un Tso, il 39enne è dunque finito in carcere a Busto Arsizio, in attesa di giudizio. È accusato di violenza sessuale.