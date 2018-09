Piccoli chef crescono: torna Bambini con Gusto

Al via la sesta edizione di “Bambini con Gusto”, Festival di cucina e alimentazione per bambini che torna a Varese dal 21 al 23 settembre dopo il grande successo delle scorse edizioni.

Fin dal 2013 gli eventi di bambini con gusto hanno coinvolto le famiglie attraverso decine di incontri dedicati ai bambini e alle famiglie, in oltre 20 locali della città, con la partecipazione di numerosi esperti: chef, tecnologi alimentari, nutrizionisti, educatori.

A partire da venerdì 21 settembre tre giorni di festival itinerante in cui ristoranti, locali e pasticcerie di Varese, ma non solo, apriranno ai più piccoli le porte delle loro cucine e permetteranno ai bambini di mettere le mani in pasta per imparare a mangiare bene divertendosi.

Oltre ai classici laboratori pratici di cucina, sono previsti anche laboratori in lingua inglese per scoprire piatti nuovi e culture gastronomiche diverse. Come ogni anno la prima giornata del Festival, venerdì 21 settembre, sarà dedicata alle scuole con appuntamenti organizzati direttamente all’interno degli edifici scolastici.

«Un progetto si inserisce nell’idea di sostenere l’educazione alimentare dei nostri piccoli – ha commentato l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Nelle nostre mense abbiamo già introdotto il 90% di prodotti biologici e abbiamo posto l’attenzione allo spreco e al non uso assoluto della plastica. Da quest’anno poi abbiamo realizzato anche un comitato scientifico di cui fanno parte anche il dottor Agosti, lo chef Barzetti e un referente dell’Ats. L’intento è quello di lavorare insieme ai genitori per trovare la giusta dimensione fra la qualità, la specificità della dieta e il gusto. Questo percorso verrà fatto anche attraverso dei laboratori in cui saranno protagonisti proprio i bambini e i genitori».

Attraverso laboratori sensoriali con tecnologi alimentari, i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia verranno infatti accompagnati in percorsi guidati di educazione alimentare alla scoperta della stagionalità degli alimenti e sul tema degli sprechi. Per le scuole primarie è in programma anche un laboratorio di lettura abbinato ad un’attività artistica. Le scuole potranno prenotare i percorsi didattici anche nel corso dell’anno scolastico.

L’edizione 2018 di Bambini con Gusto avrà anche una finalità benefica. Partecipando al Festival infatti sarà possibile sostenere “Progetto DDD Onlus” – un’associazione che raccoglie fondi a sostegno della ricerca sulla DDD, una grave e rara malattia che impedisce ai reni di funzionare e che colpisce soprattutto in età infantile.

Un calendario, quello di Bambini con Gusto 2018, che si prospetta ricco di appuntamenti, grazie anche alle collaborazioni che vedono il festival operare in sinergia con professionisti del settore, esercenti, istituzioni e associazioni. La manifestazione è organizzata da Favolandia Onlus, associazione nata per dare sostegno agli enti e alle associazioni che si occupano di bambini, con il patrocinio del Comune di Varese.

Tutti i laboratori in programma sono su prenotazione, per iscriversi è necessario contattare Favolandia: 339.5625856 – bambinicongusto@favolandia.org