Pipistrelli, leggende e miti dell’Oasi Boza

Tornano gli “Eventi Natura” organizzati dalle associazioni che si occupano della valorizzazione dell’Oasi Boza di via Meucci con il contributo del Comune di Cassano Magnago. Dopo gli appuntamenti di giugno, dedicati alle lucciole e alla biodiversità del Costarica, si ricomincia parlando di pipistrelli e delle virtù delle piante selvatiche.

Il prossimo evento è in programma all’Oasi Boza venerdì 14 settembre (ore 20.30) quando l’attenzione si focalizzerà sui Chirotteri, gruppo di Mammiferi meglio conosciuto come Pipistrelli. La serata offrirà l’occasione per conoscere i segreti di questi misteriosi animali e saperne di più sulla vita notturna di stagni e boschi. Il relatore sarà il biologo Sergio Luoni.

Venerdì 28 settembre il ritrovo è invece fissato alle ore 21 in Villa Oliva dove Caterina Monti terrà una serata dal titolo “Storie, leggende, miti ed usi delle piante presenti in Boza e dintorni”. In questo caso si parlerà di piante spontanee, del loro utilizzo e di tutte le curiosità che le accompagnano.

La partecipazione è gratuita. All’evento sui Pipistrelli all’Oasi Boza del 14 settembre occorre presentarsi dotati di torcia elettrica e calzature adeguate.