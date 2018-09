Più giochi e più panchine per il parchetto dell’area Cagna

Le mamme chiedono e il Comune provvede: sostituita la giostrina che non funzionava più, registrati i 4 giochi a molla e la posa di qualche attrezzatura nuova in più: il castello con scivolo al centro del giardinetto e alcune panchine a ridosso del vialetto che attraversa il prato, per il comodo riposo di genitori e nonni a passeggio, soli o con bambini al seguito.



È il nuovo assetto delintitolato a Calogero Marrone, cui si accede dalla scalinata sotto il portico di via Cairoli a Biumo Inferiore (dove si trovano anche la biblioteca dei Ragazzi Gianni Rodari e gli uffici dei Servizi educativi), oppure dal cancelletto in cima a via Arconati, accanto al Liceo Musicale.per rendere più fruibile l’area verde,e la sistemazione di quelli rimasti in buono stato nell’ambito del progetto di riqualificazione di una quarantina di aree gioco dedicate ai bambini e ai ragazzi che ha impegnato il verde pubblico negli ultimi due anni, tra mappatura delle necessità, sostituzione delle attrezzatura non riparabili, sistemazione di quelle ancora utilizzabili, acquisto e messa in opera dei nuovi giochi. Il tutto per una spesa complessiva di oltre 300mila euro.