Porte aperte sui campi da gioco: il Coni invita a fare sport

Si chiama “Porte aperte allo sport” e nel proprio nome inquadra già bene di cosa si occupa l’iniziativa presentata questa mattina dal Coni Varese nelle sale della Camera di Commercio, grazie al supporto della Varese Sport Commission.

Dal 17 al 23 settembre prossimi, 24 società sportive (in rappresentanza di una ventina di discipline) apriranno i propri impianti – palestre, piste ghiacciate, campi, pedane… – per ospitare tutti coloro che intendono provare a praticare uno sport, senza limiti di età, sesso e capacità di base.

Chi desidererà partecipare potrà presentarsi direttamente sul posto – con un abbigliamento minimo per l’attività fisica – e scendere in campo sotto l’attenta assistenza di allenatori e istruttori oppure di altri atleti che abitualmente si allenano su quel campo. Un modo non solo per provare un nuovo sport – magari nell’ottica di iniziare a fare attività atletica – ma anche per saggiare terreni di gioco, spogliatoi e attrezzature con le quali in genere non si ha confidenza.

A proposito di attrezzi, chi vuole partecipare a “Porte aperte” nelle discipline che ne prevedono l’uso, è bene che annunci la propria intenzione con un piccolo anticipo in modo da poter fornire a tutti i partecipanti i mezzi adeguati (per esempio, i pattini da ghiaccio oppure l’arco).

Marco Caccianiga

«Le società si mettono in gioco e aprono le proprie “case” per un’iniziativa rivolta a chi vuole provare a fare sport. Il Coni – ha detto il delegato provinciale Marco Caccianiga – si occupa di sport praticato e non parlato, commentato o polemizzato come troppo spesso accade. “Porte aperte” è un progetto che, ci auguriamo, dia la possibilità e la “scintilla” a chi conduce vita sedentaria ma che è pronto a svoltare». Sia che abbia 7 anni, sia che ne abbia 70, viene da aggiungere perché, come detto, non sono previsti limiti di età.

Alla presentazione della iniziativa hanno partecipato molte delle società e delle federazioni coinvolte. Persone che, molto spesso, mettono a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità per dare ad atleti e appassionati la possibilità di scendere in campo. Dirigenti diversi in tante cose, ma accomunati dalla passione e dalla voglia di far conoscere sempre di più la propria disciplina. Tra i presenti c’è chi ha già preso parte a questo progetto in passato come la Pallacanestro Daverio (con Omar Busana) o gli Arcieri Varese (con Mariangela Casartelli). C’è chi propone sport più conosciuti come la pallavolo (presente con Ternate e con la “Città Giardino” di Casbeno) o molto di nicchia come il Twirling Buguggiate, a torto considerato passatempo («unisce figure di danza e ginnastica artistica e ritmica con la capacità di “domare” un attrezzo di metallo» spiega la responsabile). C’è chi, come la PolHa, si occupa di atleti disabili – e Marco Re Calegari è un’autorità in merito – e chi come Lucia e Sergio Peyronel ha fatto di una piccola società come la Stadium Besozzo un punto fermo nel panorama degli arcieri.

E poi la grande carica degli sport sul ghiaccio che a Varese vantano una tradizione notevole. “Capitanati” da Maurizio Fiori, ex presidente dell’hockey e oggi fiduciario federale (FISG), sono intervenuti i rappresentanti di Ice Sport Varese (Marta Bianchi), Hockey Club Varese (Jusy Raccagni), Varese Ghiaccio (Alice Cartasegna) e Pattinatori Ghiaccio Varese (Luigi Colombara).

A seguire tutte le federazioni coinvolte con relative società e campi di allenamento. Sul profilo Facebook del CONI di Varese (QUI) saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sull’iniziativa.

FIPAV

PALLAVOLO

Apd Città Giardino (Palestra Isis Daverio-Casula, Varese)

Asd Pallavolo Ternate (Palestra via Fornaci, Ternate)

GS Astra (Palestra via De Amicis, S. Macario di Samarate)

Valbossa Volley Asd (Palestre oratorio e scuole medie Azzate)

FASI

ARRAMPICATA

Varesina Ginnastica e Scherma (Palestra via Donatello, Varese)

FISG

PATTINAGGIO FIGURA SU GHIACCIO

Asd Icesport Varese (palaghiaccio via Albani, Varese)

PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Asd Pattinatori Ghiaccio Varese (palaghiaccio via Albani, Varese)

Asd Varese Ghiaccio (palaghiaccio via Albani, Varese)

HOCKEY GHIAGGIO

HC Varese 1977 (palaghiaccio via Albani, Varese)

SLEDGE HOCKEY

PolHa Varese (palaghiaccio via Albani, Varese)

FGI

GINNASTICA ARTISTICA

Varesina Ginnastica e Scherma (Palestra via Donatello, Varese)

Sport Più Spd (Scuola Dante, Varese; Maria Ausiliatrice, Castellanza; Scuola Manzoni, Castellanza)

GINNASTICA RITMICA

Sport Più Spd (Maria Ausiliatrice, Castellanza; Collegio Rotondi, Gorla Minore)

FIC

CANOTTAGGIO

Canottieri Luino (sede via Lido, Luino)

FIJLKAM

JUDO

Asd Ken Kyu Kai (Palestra via Rile, Somma Lombardo)

Judo Club Castellanza (Palaborsani, Castellanza)

Apd Robur et Fides (Palestra via Marzorati, Varese)

Kodokan Varese (Palestra via Leonardo da Vinci, Varese)

KARATE

Asd Ken Kyu Kai (Palestra via Rile, Somma Lombardo)

Asd Fukyu Karate Club (Palestra via Lodi, Busto Arsizio)

Ascam Paganini Karate (Palaborsani, Castellanza,Collegio Rotondi, Gorla Minore; Maria Ausiliatrice, Castellanza)

FIKBMS

KICKBOXING

Sport Più Spd (Collegio Rotondi, Gorla Minore)

FIP

PALLACANESTRO

Sport Più Spd (Collegio Rotondi, Gorla Minore; PalaGorla, Gorla Maggiore; Palestra via Moncucco, Castellanza, Scuola Manzoni, Castellanza)

Pallacanestro Daverio Rams (Palestre di Daverio, Mornago, Villadosia)

FITW

TWIRLING

Asd Twirling Buguggiate (Palestra via IV Novembre, Buguggiate)

FITARCO

TIRO CON L’ARCO

Asd Arcieri Città di Varese (Campo via Valle Luna)

Arcieri Stadium Besozzo (Centro “Le Piscine”, Besozzo)

FITET

TENNIS TAVOLO

Asd Tennis Tavolo Varese (Palatennistavolo, Lozza)

Asd PolHa Varese (Palatennistavolo, Lozza)

Asd Tennistavolo Orma (Palestra via Baracca, Malnate)