Ricominciano dalla pasta fresca i corsi Tigros 2018

Dopo la breve pausa estiva, i corsi Tigros ricominciano da una lezione di gusto.

Ancora protagonista, lunedì 10 settembre alle 17, al Tigros di Solbiate Arno, sarà chef Fabio Sauli, patron della Locanda del Chierichetto di Gurone di Malnate, habituè apprezzatissimo dai partecipanti ai corsi Tigros: a lui è affidata una lezione tutta dedicata alla pasta fresca.

Chef Fabio Sauli insegnerà i segreti della pasta fatta in casa, in una lezione che come sempre prevede, insieme alle ricette, chicche, possibilità di chiedere “in diretta” consigli agli chef e assaggi di quello che si è presentato.

Le prenotazioni per questo evento sono chiuse: nulla vieta però di “fare una capatina” al supermercato e ascoltare la lezione, anche se non dalla prima fila, riservata a chi ha prenotato.

