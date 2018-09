Una risottata insieme, contro la crisi

Un maxirisotto contro la crisi: nell’ambito del progetto Revolutionary Road #oltrelacrisi, finanziato da Fondazione Cariplo, domenica 30 settembre è stata organizzata a Vizzola Ticino, presso l’area feste di via Locatelli, una grande risottata in collaborazione con la Pro Loco di Gallarate, che per l’occasione ha messo a disposizione i propri volontari e soprattutto la pentola per realizzare oltre 200 piatti di risotto con la luganiga.

Il ricavato dell’evento andrà ad alimentare il progetto Revolutionary Road, che da oltre 2 anni sostiene ed accompagna famiglie in difficoltà abitativa e lavorativa.

Come arrivare a Vizzola Ticino? Grazie alla collaborazione con le associazioni FIAB di Gallarate e Cardano, una bici carovana si ritroverà alle 10:00 in Piazza Libertà a Gallarate, e alle 10:30 partirà alla volta di Piazza Mazzini a Cardano al Campo, da dove ripartirà alle 11 per raggiungere l’area feste di Vizzola immersa nel verde.

Un altro appuntamento sarà alle 10:30, sempre a Vizzola, per una camminata nel verde dell’ansa di Castelnovate, grazie alla collaborazione con alcuni gruppi di cammino.

Chi vorrà potrà recarsi direttamente presso l’area feste, dove ci si ritroverà tutti a tavola, a partire dalle 12:30, per gustare insieme il risotto della Pro Loco.

«Superare la logica emergenziale per sviluppare risposte innovative ai bisogni delle persone e delle famiglie, insieme a istituzioni, Terzo Settore e imprese. È questa l’idea alla base di Revolutionary Road #OltreLaCrisi, il progetto sviluppato nel territorio di Gallarate e Somma Lombardo, che intende sostenere circa 300 famiglie vulnerabili del territorio, vittime del perdurare della crisi, offrendo un sostegno a chi è in un momento di difficoltà e promuovendo allo stesso tempo occasioni di cittadinanza attiva. Revolutionary Road vuole creare delle risposte uniformi tra i vari comuni coinvolti, in stretta collaborazione con gli attori privati, valorizzando il più possibile risorse esistenti, come ad esempio gli alloggi sfitti. Il progetto promuove inoltre l’acquisizione di nuove competenze da parte di quanti cercano lavoro e devono affrontare difficoltà abitative, coinvolgendo circa 150 tra operatori, leader di comunità e volontari. Il progetto, che vede la partecipazione di 18 comuni e 9 enti del terzo settore, ha in questi 2 anni di attività realizzato numerosi momenti di raccolta fondi e attivazione della comunità, raccogliendo una sfida importante da parte di Fondazione Cariplo. Fondazione Cariplo ha lanciato una sfida con il progetto “Welfare di Comunità e Innovazione sociale”, quella di contribuire a innovare l’attuale sistema di welfare sostenendo sperimentazioni che sappiano attivare risposte più efficaci, efficienti ed eque, rafforzando la dimensione comunitaria, coinvolgendo la società e i cittadini in processi partecipati e rendendo così maggiormente incisiva, stabile e sostenibile l’innovazione prodotta, chiedendo altresì ai progetti finanziati di attivare meccanismi di raccolta fondi e di attivazione delle comunità al fine di rendersi sostenibili, ma soprattutto in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi con la forza e il coinvolgimento dei territori stessi, in un’ottica di welfare che si rigenera».

La risottata del 30 settembre, ad esempio, evidenzia una bella e stretta collaborazione tra diversi enti che spesso faticano ad incontrarsi e valorizzarsi. Vediamo coinvolto l’ente Comune di Vizzola Ticino, che mette a disposizione uno spazio, associazioni locali che mettono a disposizione i propri volontari e competenze, e infine la comunità che risponde ad un appello, diventando, insieme agli attori coinvolti, protagonisti del cambiamento che si vuole proporre.

Per informazioni e partecipazione: comunicazione@oltrelacrisi.org