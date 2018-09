Ruba superalcolici e alimenti in un ristorante, arrestato

Furto aggravato e continuato.

Con queste accuse è stato arrestato in flagranza di reato un 28enne di Laveno Mombello, sorpreso dai carabinieri della stazione di Gavirate nella serata di mercoledì 19 settembre tra Varese e Gavirate.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine è stato individuato e rintracciato in casa dei genitori. La segnalazione è arrivata ai militari dal centro di Varese: un ristorante è stato svaligiato, sono stati rubati superalcolici, generi alimentari ed altro per un valore complessivo di circa tremila euro. Le indagini e le immagini delle telecamere hanno permesso di rintracciare il colpevole, nella cui abitazione sono stati trovati oggetti e merce riconducibili a precedenti furti perpetrati nel mese scorso in alcuni negozi di Gavirate.