Scontro tra un’auto e una moto, un ricovero

Sono due i feriti nell’incidente avvenuto questa mattina, giovedì 27 settembre, ad Induno Olona. Si tratta di una donna di 29 anni e di un uomo di 30 coinvolti nello scontro tra un’automobile e una moto.

L’impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 8 in via Campo dei Fiori. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica per prestare soccorso ai feriti.

Al termine dell’intervento uno dei due è stato trasportato all’ospedale di circolo di Varese per il ricovero in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri per i rilievi del caso.