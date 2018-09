Sepolto dal terreno in un cantiere, grave un operaio

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Riveo, frazione del comune ticinese di Maggia, nel distretto di Vallemaggia.

Poco prima delle 14.30 in un cantiere di una casa privata un operaio di 37 anni croato residente nel canton Turgovia, è rimasto sepolto da una frana del terreno.

L’uomo era al lavoro all’interno di uno scavo per canalizzazioni quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, una parete è franata sommergendolo di terra fino al bacino.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Maggia, l’Unità di intervento tecnico, i soccorritori del Salva e della Rega che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

Stando ad una prima valutazione medica il 37enne ha riportato serie ferite.