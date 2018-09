Si ribaltano con l’auto sullo stradone

Quattro giovani sono rimasti coinvolti in un ribaltamento avvenuto a Samarate.

È successo poco prima delle 21, sullo stradone che conduce a Ferno.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 in codice rosso, anche se poi ci si è accorti che i quattro occupanti del veicolo non erano feriti, al massimo un po’ spaventati dal botto. Si tratta di due ragazze di 19 e 20 anni, un ragazzo coetaneo e un uomo di 32 anni, tutti e quattro soccorsi in codice verde. Sul posto anche i carabinieri.