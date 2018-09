Sindacati dal Prefetto per la sicurezza negli ospedali. A partire da Saronno

«Speriamo che con la regia del Prefetto si possano finalmente avere risposte concrete sul tema della sicurezza degli ospedali della provincia ormai davvero da gestire». Così si conclude la nota delle delegazioni sindacali Cgil Funzione pubblica, Cisl Fp dei Laghi e Uil Flp sull’incontro di ieri mattina con il prefetto Enrico Ricci.

La richiesta di incontro era stata avanzata ad inizio settimana dopo l’aggressione ad un infermiere avvenuta all’ospedale di Saronno ad opera di un senzatetto.

«Abbiamo apprezzato – spiega Daniele Ballabio Uil Flp – la convocazione in breve tempo della Prefettura. Abbiamo esposto le problematiche che investono da molto tempo le strutture ospedaliere in ordine alle questioni sociali e di sicurezza dei lavoratori, chiedendo il suo intervento per coinvolgere tutte le istituzioni, comprese le aziende socio sanitarie per ricercare soluzioni alla permanenza dei senzatetto e alle aggressioni verbali e fisiche nei confronti del personale medico, infermieristico e tecnico che, sempre con maggior frequenza, avvengono negli ospedali e nei pronto soccorso».

Già definito il prossimo passaggio: il prefetto ha convocato per mercoledì 12 settembre il comitato per l’ordine e la sicurezza, allargato alle direzioni delle aziende ospedaliere.