Infermiere aggredito in ospedale da un senzatetto

Un infermiere è stato preso a pugni e schiaffi da un 50enne che passa la notte all’interno dell’ospedale pur non essendo né degente né utente del servizio di emergenza. E’ l’ultima aggressione messa a segno davanti al pronto soccorso che ha riacceso il problema della sicurezza all’interno del presidio sanitario di piazzale Borella e più in generale in quell’azienda ospedaliera.

L’episodio risale alle 5 di mercoledì mattina. Quando per motivi che non sono stati chiariti un 50enne ha aggredito l’infermiere. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno calmato l’uomo che è stato identificato e denunciato a piede libero.

Un episodio che ha spinto le sigle sindacali ospedaliere Uil Flp, Cgil Funzione pubblica e Cisl Fp dei Laghi, a chiedere con una nota congiunta l’intervento della Prefettura.

“Al pronto soccorso di Saronno – si legge nella nota – l’ennesima aggressione fisica al personale in servizio, il tutto appena una settimana dopo l’aggressione verbale ad una infermiera sempre a Saronno; a distanza di tre mesi dall’aggressione di tre infermieri al pronto soccorso di Gallarate avvenuta neanche venti giorni dopo dall’aggressione di un medico sempre a Gallarate, e quella ad un medico al pronto soccorso di Varese a febbraio. Ci fermiamo qua, se andassimo indietro le cronache racconterebbero di molti altri episodi”.

Secondo i delegati il quadro è ormai troppo grave non per prendere provvedimenti: “Diciamo basta: abbiamo chiesto al prefetto di Varese un incontro per chiedergli di intervenire, per trovare una soluzione che consenta al personale medico, sanitario e tecnico di effettuare prestazione urgenti e delicate senza timori”.