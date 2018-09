Traffico a singhiozzo in via XXV Aprile ma l’entrata degli studenti è ok

Primo giorno di scuola in chiaroscuro per la viabilità di via XXV Aprile, importante banco di prova per l’amministrazione che sta realizzando la pista ciclabile proprio su quel tratto di strada.

Se l’ingresso degli studenti si è svolto senza particolari problemi, grazie alla presenza di 4 vigili e all’entrata a scaglioni, lo stesso non si può dire dell’ora successiva con l’apertura degli uffici (Provincia, Prefettura, Questura, Poste) e negozi. I lavori di colorazione della pista ciclabile, iniziati subito dopo l’apertura delle scuole, hanno contribuito a formare il tappo, in particolare in via Sanvito Silvestro.

Il traffico si è ingolfato fino a bloccarsi lungo tutto l’asse che risale fino al centro città. Sugli alberi del viale sono comparsi volantini contro il sindaco Galimberti e l’assessore Civati (presente questa mattina per seguire la situazione), fortemente critici nei confronti delle scelte viabilistiche che sarebbero alla causa degli ingorghi di oggi.