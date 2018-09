Turismo accessibile, esperienze europee a confronto

Si parla di Italia e Germania e di turismo accessibile nell’ambito delle iniziative in programma domani, giovedì 27 ottobre, a MalpensaFiere, in occasione della prima di edizione di WST-Show Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, (in svolgimento fino a domenica 30 settembre nei padiglioni del Centro Espositivo Polifunzionale di Busto Arsizio).

Tra gli eventi in calendario, anche un seminario sulle opportunità che il mercato tedesco può offrire al nostro paese in termini proprio di turismo accessibile.

L’incontro è fissato alle 16 ed è organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) in collaborazione con la Camera di Commercio varesina. Si parlerà di accessibilità, sport e turismo, con la testimonianza di operatori tedeschi che, in questa materia, sono già presenti sul mercato italiano.

Tra i relatori, anche Ottavia Ricci, referente dell’Ufficio di Berlino dell’ENIT – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo.