Un corso per diventare arbitri

Aperte le iscrizioni per diventare arbitro di calcio: dal 1° settembre la sezione di Gallarate accetta infatti le adesioni al corso di formazione specifico.

Il corso avrà una durata di circa 2 mesi, è dedicato a tutti i ragazzi e ragazze tra i 15 e i 35 anni ed è completamente gratuito.

Alla fine si sosterrà un esame, superato il quale si otterrà la qualifica di Arbitro di Calcio.

Divisa, fischietto e taccuino gratuiti, tessera per accedere gratis agli stadi italiani, rimborso per ogni gara arbitrata sono i vantaggi che il ruolo di arbitro consegna. Per gli studenti il corso vale anche un credito formativo.

Per informazioni si può scrivere a gallarate@aia-figc.it o mandare sms al numero 3479762515 In entrambi i casi specificare: informazioni corso arbitri, nome e cognome e numero di telefono. Si verrà poi ricontattati direttamente dalla Sezione.

In alternativa, sempre dal 1° settembre, si può passare dalla sede fisica della sezione di Gallarate, in via San Michele al Carso, 5 a Gallarate nelle serate di lunedi, mercoledì e venerdì, dalle 21.00 alle 23.00.