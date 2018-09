Un fine settimana di musica classica con Spirto Gentil

Due appuntamenti di pregio, al Teatro del Popolo, concludono nel fine settimana l’edizione 2018 del festival Spirto Gentil, promosso dal Centro Culturale Tommaso Moro e quest’anno dedicato a Ludwig Van Beethoven.

Sabato 22 settembre, alle 21, il Teatro di via Palestro ospiterà il Concerto per pianoforte e violino, che proporrà Sonata op 24 “Primavera”; Sonata op. 30 n.2; Sonata op. 30 n.3. Sul palco i violinisti Natasha Korsakova e Manrico Padovani e il pianista Francesco Pasqualotto.

“Le tre sonate chiudono il periodo della prima maturità di Beethoven e segnano uno spartiacque nella sua produzione. Dalla gioiosa Sonata op. 24 “Primavera” alle tonalità drammatiche e cupe della Sonata op. 30 n°2 in Do minore. Finiremo con l’ironica e frizzante sonata op. 30 n°3. Tre opere che si faranno gustare la grande varietà espressiva di Beethoven”.

NATASHA KORSAKOVA: di origini russo-greche, la pluripremiata violinista si è esibita in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo come la Wigmore Hall a Londra, l’Auditorium di Milano, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, la Martinu Hall a Praga, la Santory Hall di Tokyo, il Grand Sala del Conservatorio di Mosca, la Konzerthaus di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, l’Alte Oper di Francoforte, la Filarmonica di Colonia… Ha collaborato con famosi direttori come Mstislav Rostropovich. Ha suonato alla presenza del Capo dello Stato in due occasioni e una volta per Papa Benedetto XVI assieme al violinista Manrico Padovani.

MANRICO PADOVANI: il violinista Manrico Padovani è stato il primo artista di origini svizzere a suonare tutti i difficilissimi Capricci di N. Paganini. Dopo il suo debutto al “Lucerne Festival” e al “Stadtcasino” Basilea, si è esibito in tutta Europa, in America e in Asia nelle sale da concerto come la “Wiener Musikverein”, la “Alte Oper di Francoforte”, il “Ohji Hall” a Tokio, il “Kultur- e Kongresszentrum” di Lucerna, la “Philharmonie di Colonia” … Molte le sue incisioni e i suoi concerti solistici con orchestre di tutto il mondo. Manrico Padovani è stato anche invitato per la registrazione della colonna sonora per il film di Eric Bernasconi, Sinestesia, che è stato presentato al Festival di Berlino nel 2010.

FRANCESCO PASQUALOTTO: Francesco Pasqualotto, come dice di lui Bruno Canino, “è un artista sincero, dotato di intelligenza, ottime dita e felicità nel suono”. Pianista di vasto repertorio (sta completando l’opera omnia per pianoforte di L.van Beethoven e di G.Ligeti) ha suonato in prestigiose sale (Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il Colegio Of de Medicos a Madrid, il Teatro dal Verme sempre a Milano..). Ha recentemente completato la prima incisione mondiale per la casa Brilliant dell’opera omnia per pianoforte di A. Bruckner. Recentemente ha debuttato con il Quinto Concerto op.73 di Beethoven.

Domenica 23 settembre invece il concerto conclusivo della nona edizione del festival vedrà al Teatro del Popolo il concerto del pianista Filippo Gorini, impegnato nella Sonata op.106 “Hammerklavier” e nella Sonata op 111.

“Le più grandi opere di Beethoven sono raccolte negli ultimi anni della sua vita. La sonata op. 106 è la più lunga e difficile sonata del compositore, di grande profondità espressiva ma anche di grande violenza drammatica. Lo stesso potremmo dire della sonata op. 111, l’ultima sonata che Beethoven dedicò al pianoforte, suo strumento prediletto, che si conclude con un paradisiaco Adagio”.

FILIPPO GORINI: vincitore nel 2015 del concorso Beethoven a Bonn. Si è esibito con entusiasmo di pubblico e critica in alcune delle più prestigiose sale e associazioni internazionali (Konzerthaus di Berlino, Gewandhaus di Lipsia, Laeiszhalle ed Elbphilharmonie di Amburgo, Herkulessaal a Monaco, Philharmonie di Parigi, Studio Flagey di Bruxelles, Royal Academy of Music di Londra, Conservatorio di Mosca, e inoltre a Istanbul, Bratislava, Varsavia, Pechino, Seoul…). In Italia è ora presente in molte delle più importanti rassegne musicali a livello nazionale come la Società del Quartetto di Milano. Rilevante la sua attività solistica con varie orchestre di tutto il mondo. Si sta perfezionando con Maria Grazia Bellocchio (nostra ospite l’anno scorso), P.Gililov e beneficia dei consigli di A. Brendel.