Vandalismi e “portoghesi”, ritardi sulla Treviglio

Parte male la settimana dei treni poiché sono ben tre le linee frequentate dai pendolari varesini che stamane, 10 settembre, vero primo banco di prova del gran rientro negli uffici e sui luoghi di lavoro, segnano ritardi o problemi.

Per seguire passo passo l’evolversi della situazione è possibile riferirsi al link “circolazione in tempo reale” nella pagina web di Trenord.

TREVIGLIO-VARESE

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 13 minuti di ritardo per un intervento delle Forze dell’Ordine a bordo del treno, a causa della presenza di viaggiatori non in regola con il biglietto.

Il treno 10604 (PIOLTELLO LIMITO 06:53 – NOVARA 08:12) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 07:27, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

I viaggiatori da PIOLTELLO LIMITO fino a RHO possono prendere i treni suburbani della linea S5.

Il treno 10614 (TREVIGLIO 07:55 – NOVARA 09:42) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 08:57, a causa di un atto vandalico da parte di ignoti, per il quale si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

I viaggiatori fino a RHO possono prendere i treni suburbani S5, oppure fino a NOVARA il treno 10618 (TREVIGLIO 08:25 – NOVARA 10:12).

Il treno 10603 (NOVARA 05:48 – TREVIGLIO 07:35) oggi terminerà il viaggio nella stazione di MILANO CERTOSA, a causa di un atto vandalico da parte di ignoti, per il quale è necessario un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

SARONNO-MILANO-LODI

Il treno 23115 (GARBAGNATE MILANESE 08:08 – PAVIA 09:21) oggi partirà dalla stazione di MILANO BOVISA alle ore 08:25.

I viaggiatori da GARBAGNATE MILANESE possono prendere il treno 23223 (SARONNO 08:08 – LODI 09:37).

LUINO-GALLARATE-MALPENSA

Il treno 20303 (LUINO 05:34 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:01) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.