Volley Stars, il meglio della pallavolo giovanile

Con il patrocinio dei comuni di Malnate e Olgiate Comasco, venerdì 7 settembre prenderà il via la 13^ edizione del torneo “Volley Stars”.

Saranno 48 le squadre in gara, tra maschile e femminile, nelle categorie Under 13, Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20.

Le sfide verranno giocate nelle palestre di Malnate, Olgiate Comasco, Valmorea, Uggiate Trevano, Cagno, Binago, Cantello e Rodero.

Da sabato mattina sarà attivo lo stand gastronomico all’area feste di via Pastore a Malnate dove tutti potranno gustare le specialità preparate dai volontari del torneo.

Sito: volleystars.it

Pagina Facebook Volley Stars 2018