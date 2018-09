Yoga, lezioni gratis per la provincia

L’associazione di yoga “L’albero delle farfalle” e nel mese di settembre organizza degli open day gratuiti e aperti a tutti sia adulti che bambini in diversi Comuni della provincia di Varese; Arsago Seprio ha dato il patrocinio alla manifestazione.

Durante gli open day si terrà una lezione gratuita di yoga all’aperto.

L’associazione consiglia di portare appresso dei tappetini da ginnastica.

Ecco le date e i luoghi del mese di settembre

– FESTA DELLO SPORT a BUGUGGIATE

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018

OPEN DAY YOGA alle ore 14.00

c/o Località Bergora, Parco Don Gnocchi, Via Giovanni XXIII

(Palestra della scuola in Via IV Novembre in caso di mal tempo)

– FESTA DELLA MELA a LUVINATE

DOMENCA 7 OTTOBRE 2018

OPEN DAY QI GONG salutistico alle ore 14.30

c/o Parco del Sorriso, Via V.Veneto

– FESTA DELLA ZUCCA a GAVIRATE

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

c/o Lungo Lago di Gavirate

SETTIMANA DAL 1 AL 4 OTTOBRE OPEN DAY:

YOGA INTEGRALE

MARTEDI’ 2 ottobre – alle ore 19.00 e alle ore 20.30 a Bodio Lomnago

MERCOLEDI’ 3 ottobre – alle ore 19.00 e alle ore 20.30 a Somma Lombardo

GIOVEDI’ 4 ottobre – alle ore 19.15 e alle ore 20.30 a Barasso

LUNEDI’ 1 e GIOVEDI’ 4 ottobre – alle ore 10.00 a Besnate

QI GONG SALUTISTICO

LUNEDI’ 1 ottobre – alle ore 19.00 a Galliate Lombardo

GRADITA LA PRENOTAZIONE

alberodellefarfalleasd@gmail.com – 333.6759369