Come accogliere i pellegrini della Francisca, un incontro all’auditorium

Serata di in incontro sull’accoglienza dei pellegrini sulla Via Francisca del Lucomagno. L’appuntamento è per mercoledì 24 ottobre, ore 20,30, Auditorium Comunale “Peppo Ferri” di via Roma a Gorla Minore. Relatrice sarà la pedagogista ed educatrice alla teatralità Roberta Giuffrida.

Come accogliere i pellegrini che percorrono la via Francisca e farli sentire i benvenuti? Come raccontare loro le bellezze del nostro territorio? Una serata dedicata ai princìpi della comunicazione e del marketing turistico fra

teoria e pratica. Perché l’accoglienza è un atto d’amore.

La serata è organizzata dall’associazione Calimali di Fagnano Olona con il contributo del Plis Medio Olona.