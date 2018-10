Aime sigla accordo sui Benefit flessibili

È stato presentato nella sede di Aime il progetto Flexible Benefit, frutto di un accordo tra Aime e i responsabili della piattaforma http://www.flexiblebenefit.eu/. I flexible benefit rappresentano un modello alternativo di remunerazione del lavoro dipendente, senza carichi impositivi e contributivi, costituito da quell’insieme di beni, servizi e prestazioni non monetari che un’impresa può erogare ai propri lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione monetaria, al fine di incrementarne il potere di acquisto e di migliorarne la qualità della vita.

«Nel dna di Aime – ha commentato Armando De Falco, presidente di Aime – c’è tanta innovazione, condivisione informativa, ma soprattutto la capacità di dotarsi degli strumenti migliori per poter accedere a risorse utili per le piccole e medie imprese in generale, e per i nostri quasi 1800 associati in particolare che devono poter guardare avanti declinando al meglio ciò che la normativa italiana (in questo caso il Testo Unico Imposte sui Redditi agli articoli 51 e 100) mette a disposizione di aziende e lavoratori per attutire l’impatto nei bilanci della voce costo del lavoro».

La partnership porta la firma di Gabriele Ciavarella, responsabile del settore di Aime Welfare aziendale benefit, e di Elena Cozzi, consulente di Aime per i servizi alla persona.