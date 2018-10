Alle Cantine con Generic Animal (e non solo)

Fine settimana alle Cantine Coopuf. Lo spazio di Via De Cristoforis, 5 apre il weekend venerdì sera Cryal & Fun-Key Gang: un progetto musicale fatto di groove e sudore, nato da un’idea di Trecroci Ermes (batteria), dalla passione verso la musica Funky, Latin Jazz e Afrocubana. La creazione della band è stata poi resa possibile grazie alla condivisione di questa passione con musicisti e amici del calibro di Cristina Valenti ( Eros, Zarrillo..), Giuseppe Schillaci, Federico Dal Zotto, Claudio Gatti e Daniele Rizzo. Il progetto Cryal & The Fun-Key Gang riscopre groove e sonorità old school proponendoli in chiave più moderna. Inizio ore 22.00, Ingresso libero con consumazione obbligatoria.

Sabato 27 ottobre in scena Generic Animal, è uno degli artisti più interessanti e in vista della scena musicale italiana contemporanea. Già chitarra nei Leute e volto umano dietro al “generico animale” uscito a gennaio con l’omonimo debutto (La Tempesta Dischi). Lui, l’Animale, varesino classe 95, è suona e compone la sua musica, sputandoci in faccia un’urgenza espressiva che non si manifesta in testi arrendevoli gridati a squarcia gola, ma in un amore incondizionato per la musica suonata, libera da ogni restrizione e obbligo morale. Dall’indie, all’emo, al rap, alla trap, si scrive Luca Galizia, ma si legge Generic Animal. In apertura Alessandro Biavaschi, giovanissimo cantautore e autore varesino. Inizio ore 22.00, Ingresso 8€.

Domenica spazio al teatro con “Amore, teatro e psicoanalisi”. Una produzione STCV – Compagnia e Scuola Teatrale Anna Bonomi in collaborazione con Splendor del Vero e Jonas Varese Onlus Amore Teatro e Psicoanalisi: La Psicoanalisi dialoga con l’arte del teatro attraverso un recital sull’Amore con la regia di Luisa Oneto e con la partecipazione degli apprendisti Attori della. Compagnia Splendor del Vero & della STCV Anna Bonomi. Inizio ore 18.00 circa, Ingresso libero.

Per tutte le informazioni, facebook Cantine Coopuf