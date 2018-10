Aspettando Halloween…tra laboratori e spettacoli per bambini

Anche se le previsioni meteo sembrano voler boicottare il finesettimana, non mancano eventi spettacoli e iniziative per il tempo libero dei bambini e delle famiglie, al chiuso o all’aperto (si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma delle iniziative per le manifestazioni all’esterno).

SPETTACOLI

Busto Arsizio: l’orchestra Alchimia venerdì 26 ottobre porta al Teatro sociale Delia Cajelli “Pierino e il Lupo”, la nota favola musicale composta da Sergeij Prokofiev. Ingresso gratuito > Leggi qui

Varese: Lezione concerto per bambini da 0 a 6 anni secondo il metodo Gordon, sabato 27 ottobre a Villa Panza > Come partecipare

Gallarate-Somma Lombardo: Pinocchio è sui social e gioca ai videogames, nello spettacolo teatrale contro il bullismo in scena sabato 27 ottobre al Teatro delle Arti di Gallarate e domenica 28 all’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo > I dettagli

Leggiuno: sabato 27 ottobre il teatro san Carlo ospita la nuova produzione teatrale della Compagnia Duse di Besozzo dedicata al Clown Pimpa > Leggi qui

Varese: Biancaneve e i sette nani al cinema per un giorno, domenica con Cinema Kids > Leggi

Busto Arsizio: “Elmer l’elefantino variopinto” in scena domenica pomeriggio al Cajelli di Busto > Come partecipare

LABORATORI

Luino: Halloween party a Villa Hussy, con laboratori, letture e concerto > Come partecipare

Varese: doppio laboratorio di Bim Bum Bart, in italiano e in inglese domenica 28 ottobre a VillaPanza per un’esperienza “Da Brivido” > I dettagli

Angera: a caccia di streghe in inglese, sabato 27 ottobre con il Kid’s Halloween Lab della Biblioteca di Angera > Leggi qui

ESCURSIONI

Tradate: al Parco Pineta porte aperte domenica pomeriggio per Osservatorio e Sentiero Natura > Leggi

Comerio: ultima domenica della stagione per le escursioni guidata alla Grotta Rameron > Come partecipare

EVENTI

Varese: Mostra del libro, sabato e domenica all’asilo Montessori di Calcinate del Pesce > Leggi di più

Provincia: 27 librerie aderiscono a “Io leggo perché” con eventi e tanti libri da regalare alle scuole > I dettagli