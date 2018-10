Kid’s Halloween lab, in inglese

Se Halloween per tradizione non parla italiano, la biblioteca civica di Angera dedica alla festività un laboratorio speciale, dal titolo “How to recognize a witch”, ovvero “Come riconoscere una strega”.

L’appuntamento con il “Kid’s Halloween lab” è per sabato 27 ottobre alle ore 15,30 presso le sale della Biblioteca di via dei Mille 5, dove prenderà vita una lettura animata, in italiano e in inglese, tratta dal libro “Le streghe” di Roald Dahl.

L’attività è gratuita e rivolta a bambini in età scolare, dai 6 ai 10 anni.

La prenotazione è necessaria (posti limitati) scrivendo a biblioteca@comune.angera.it oppure telefonando allo 0331 932006.

Per l’occasione la biblioteca rimarrà aperta dalle ore 15 alle 18.