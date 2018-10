Bici elettriche rubate, smontate e pronte per essere spedite all’estero

La Polizia cantonale e la Polizia della città di Locarno hanno portato a termine nei giorni scorsi un’indagine, coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni, che ha permesso di scoprire una banda di spagnoli specializzata in furti di biciclette elettriche in Canton Ticino.

Già ai primi di settembre erano stati arrestati a Locarno un 54enne e un 48enne, entrambi cittadini spagnoli residenti nel Locarnese. I due erano stati fermati in via Respini da agenti della Polizia della città di Locarno grazie alla segnalazione di un cittadino.

A destare sospetti era stato in particolare il loro comportamento nei pressi di un parcheggio per biciclette. La perquisizione dei loro appartamenti aveva permesso di rinvenire diverse biciclette elettriche, risultate rubate in città, già smontate e imballate per essere spedite all’estero. I due erano stati trovati anche in possesso di tronchesini per tagliare i lucchetti antifurto.

Gli accertamenti già in corso da parte della Polizia cantonale, finalizzati a chiarire numerosi furti di biciclette registrati nella regione (per una refurtiva stimata in svariate decine di migliaia di franchi), hanno nel frattempo portato all’arresto, lo scorso 25 settembre, di una terza persona. Si tratta di un 56enne, anch’esso cittadino spagnolo, dimorante nel Locarnese.

Le ipotesi di reato sono quelle di furto aggravato e danneggiamento.