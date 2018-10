Birra e formaggi, il gusto dell’autunno a Bellinzona

Dal 12 al 14 ottobre a Bellinzona tornano i profumi d’autunno e con essi anche il tradizionale mercato dei formaggi che quest’anno spegne 29 candeline. Oltre ai tradizionali appuntamenti nel centro storico e le attesissime attività per bambini la rassegna collabora con l’evento Birra al parco dedicato agli amanti della birra, promosso dalla Città di Bellinzona e Museo Villa dei Cedri.

Nella suggestiva cornice del centro storico di Bellinzona, tra la corte del Municipio e Piazza Governo, oltre 60 bancarelle esporranno prodotti legati all’autunno e alla tradizione locale: vino, castagne, miele, cioccolato e molto altro. Grandi protagonisti saranno i formaggi d’alpe del Ticino e della Mesolcina; i numerosi alpigiani proporranno al pubblico il frutto del loro duro lavoro svolto nei mesi estivi sui vari alpeggi. Saranno presenti molteplici qualità di formaggi d’alpe prodotti con latte vaccino, caprino e misto. Il mercato Bellinzonese dei formaggi ha una lunga tradizione e ha saputo negli anni contraddistinguersi per numero di partecipanti e qualità di prodotti, diventando di fatto il più importante del Ticino, considerato il periodo in cui si svolge è anche uno dei primi in ordine di tempo dopo aver scaricato gli alpi.

All’interno della rassegna si svolgerà il consueto concorso “professionale” gestito da una giuria di esperti che valuteranno le forme di formaggio in gara sulla base di un dettagliato e scrupoloso punteggio. Un secondo concorso sarà affidato alla “giuria popolare” che potrà esprimere il proprio parere ed eleggere il formaggio migliore attraverso una scheda di voto disponibile presso le bancarelle all’interno del mercato.

Ma la rassegna non è solo formaggio: il fine settimana proporrà un vasto programma musicale sulle piazze del centro storico. Molte anche le attività per bambini; saranno presenti un villaggio di giochi gonfiabili, teatrini con i burattini, un recinto con le caprette, artisti di strada e tanto altro. Dopo il grande successo della passata edizione anche quest’anno si ripropone il caseificio didattico in Piazza Governo, attività attraverso la quale i bambini potranno trasformare il latte in formaggini che poi porteranno a casa. (Su iscrizione presso l’ufficio turistico di Bellinzona, a Palazzo Civico 091 825 21 31 oppure rassegnaautunno@commercianti- bellinzona.ch)

Una grande novità di quest’anno, che arricchisce la tre giorni dedicata alla gastronomia e ai prodotti del territorio è l’evento Birra al parco che si terrà alla Villa dei Cedri un evento dedicato agli amanti della birra ma anche ai semplici curiosi, con possibilità di degustare e scoprire alcune delle migliori birre artigianali della regione e non solo.

Maggiori info su www.bellinzona.ch/birraalparco

Sfoglia il volantino dedicato alla manifestazione